Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Cold Wave Alert: भीषण ठंड की चपेट में पूरा यूपी; अभी राहत के कोई आसार नहीं, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Cold Wave Alert: भीषण ठंड की चपेट में पूरा यूपी; अभी राहत के कोई आसार नहीं, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Edited By Pooja Gill,Updated: 29 Dec, 2025 03:10 PM

cold wave alert severe cold grips entire uttar pradesh

लखनऊ: राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। वाराणसी, कानपुर शहर, प्रयागराज, गाजीपुर, शाहजहांपुर, हरदोई और आसपास के जिलों में दिन...

लखनऊ: राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। वाराणसी, कानपुर शहर, प्रयागराज, गाजीपुर, शाहजहांपुर, हरदोई और आसपास के जिलों में दिन के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस बीच योगी सरकार ने एक जनवरी तक 12 तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल ठंड से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 

घने कोहरे का अलर्ट जारी 
मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए सोमवार और मंगलवार को घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि सुबह के समय द्दश्यता बेहद कम रह सकती है। रविवार को लखनऊ में इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान गिरकर 15.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 5.8 डिग्री कम रहा। इससे पहले 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लखनऊ मौसम कार्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार, पिछले साल दिसंबर में लखनऊ का न्यूनतम दिन का तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस रहा था। 

तापमान में आई गिरावट 
मौसम विभाग ने सोमवार के लिए लखनऊ में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, दिन में कोल्ड डे की स्थिति और सुबह के समय घने कोहरे की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रदेश के अन्य शहरों में भी दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। शाहजहांपुर और हरदोई में सबसे कम 12.5 डिग्री, वाराणसी एयरपोर्ट और गाजीपुर में 13.5 डिग्री, वाराणसी बीएचयू में 13.9 डिग्री और बरेली में 14 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। आजमगढ़ और हमीरपुर में 14.2, कानपुर शहर में 14.3, उरई और मुजफ्फरनगर में 14.4, गोरखपुर और बलिया में 14.5 तथा प्रयागराज में 14.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।       

नए साल पर ऐसा रहेगा मौसम   
मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है। साथ ही, कुछ स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति भी बनी रह सकती है। भीषण ठंड और कोहरे का असर पर्यटन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। साल के आखिरी दिनों में लखनऊ पहुंचे पर्यटकों को ठंड और कोहरे के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश आईसीएससी, सीबीएसई और यूपी बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों पर लागू होगा।   

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!