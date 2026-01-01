युवाओं को नए साल का तोहफा! UP Police में आ गई 32,679 पदों पर बंपर भर्ती, आवेदन शुरू; जानें प्रक्रिया, अंतिम तिथि, यहां मिलेगी हर एक डीटेल

UP Police Constable: नए साल के मौके पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में सिविल पुलिस के साथ-साथ PAC, विशेष सुरक्षा...

UP Police Constable: नए साल के मौके पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में सिविल पुलिस के साथ-साथ PAC, विशेष सुरक्षा बल (SSF), महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पद शामिल हैं।



कहां कितने पदों पर होगी भर्ती... (UP Police Constable)

सिविल पुलिस में 10,469 पदों पर महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। वहीं, PAC में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 15,131 पद रिक्त हैं। इसके अलावा UP SSF में 1,341 पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं।





कब से कब तक भरे जाएंगे फॉर्म

भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 30 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की तिथि भी 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तय की गई है। वहीं फीस के समायोजन की तिथि 31 दिसंबर 2025 से 2 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।



कैसे होगा आवेदन

आवेदन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन से पहले upprpb.in पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य होगा।



आवेदन शुल्क

सामान्य, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये तय किया गया है।



शैक्षिक योग्यता

आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन करते समय उम्मीदवार के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।



अतिरिक्त योग्यता

DOEACC या NIELIT से कंप्यूटर में O-लेवल या उससे उच्च प्रमाणपत्र, प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा या NCC का B सर्टिफिकेट रखने वाले अभ्यर्थियों को समान अंक होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे।



एज लिमिट क्या रहेगी?

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 22 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। महिला उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अन्य विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों को शासन के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।