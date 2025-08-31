Main Menu

बड़ा हादसा; पटाखा फैक्टरी में भीषण ब्लास्ट, हादसे में 7 लोगों की मौत होने की सूचना

Edited By Pooja Gill,Updated: 31 Aug, 2025 02:24 PM

major accident massive blast in a firecracker factory

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर पटाखा फैक्टरी में अचानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में सात लोगों की...

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर पटाखा फैक्टरी में अचानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई। जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। धमाके से पूरा इलाका दहल गया।

घर में संचालित की जा रही थी पटाखा फैक्टरी
राजधानी लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र में रविवार को एक घर में संचालित की जा रही पटाखा फैक्टरी में ये विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि विस्फोट उस घर में हुआ जहां पटाखा फैक्टरी संचालित की जा रही थी। इस घटना में सात लोगों की मौत हो जाने की जानकारी है और कुछ लोग घायल हुए हैं।'' 

राहत और बचाव अभियान जारी 
पुलिस सूत्रों के अनुसार विस्फोट के बाद मकान की छत का एक हिस्सा ढह गया, जिससे कम से कम दो अन्य लोग मलबे में दब गए। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एसीपी ने कहा, ‘‘दमकल विभाग, एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस सहित बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्य में जुटे हैं।'' 

सीएम योगी ने जताया दुख 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं तथा यह सुनिश्चित करने को कहा है कि घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 
 

 

