UP में ठंड–कोहरे का डबल अटैक! IMD का 30 जिलों में जीरो विजिबिलिटी अलर्ट—अगले 72 घंटे बेहद खतरनाक

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ठंड के साथ-साथ घना कोहरा भी परेशानी का कारण बना हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि कई जिलों में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के 30 जिलों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार सुबह सहारनपुर से लेकर बरेली तक और आजमगढ़ से श्रावस्ती तक घना कोहरा छाया रहेगा। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि, अगले दो दिनों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।
24 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम
लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के अनुसार 24 दिसंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सुबह के समय घना से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज और कुछ में येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे हालात अगले तीन दिनों तक बने रह सकते हैं।
इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
बुधवार (24 दिसंबर) को बरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बिजनौर और सहारनपुर में घना कोहरा पड़ने का अनुमान है। इन जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम या जीरो हो सकती है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर, संभल, बदायूं, हरदोई, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज में भी कोहरे का असर बना रहेगा।
लखनऊ को थोड़ी राहत
राजधानी लखनऊ में आज ठंड का असर कुछ कम रहने की उम्मीद है। साथ ही कोहरे से भी थोड़ी राहत मिलेगी। यहां न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दो दिन बाद फिर से लखनऊ में घना कोहरा छा सकता है। नोएडा में भी सुबह हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होगा और धूप निकलने की संभावना है।
वाराणसी और आसपास का मौसम
वाराणसी समेत आसपास के जिलों में भी सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, बलिया, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज और सोनभद्र में भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। फिलहाल इन जिलों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।
27 दिसंबर से फिर बढ़ेगी ठंड
बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार फिलहाल यूपी में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। 27 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है।