'राहुल गांधी की चांदी की चम्मच पर भारी पड़ रही चाय की चम्मच', पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर केशव मौर्य ने गांधी परिवार पर साधा निशाना

बिहार में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी किए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा उनकी चांदी की चम्मच पर (मोदी की) चाय...

लखनऊ : बिहार में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी किए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा उनकी चांदी की चम्मच पर (मोदी की) चाय की चम्मच भारी पड़ रही है। उपमुख्यमंत्री मौर्य ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी छोटी लाइन को मिटाने के बजाय उससे बड़ी लाइन खींचने में यकीन रखते हैं। यही बात सोनिया गांधी, प्रियंका वाद्रा और राहुल गांधी को अखरती है।''



'मोदी जी का पसीना देखकर ही जनता ने उन्हें 3 बार देश का पीएम चुना'

उन्होंने कहा ‘‘इसलिए नफरत, घृणा व अंहकार से लबालब यह तिकड़ी मोदी जी को कभी मौत का सौदागर, नीच या वोट चोर कहकर उनकी खिल्ली उड़ाती है। दरअसल, ऐसा कहकर वह जनता का मजाक उड़ाती है।'' पिछड़े वर्ग से आने वाले राज्य के प्रमुख नेता एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौर्य ने कहा, ‘‘गांधी परिवार को कतई इल्म नहीं कि देश के सबसे बड़े पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले मोदी जी का पसीना देखकर ही जनता ने उनको तीन बार इस देश का प्रधानमंत्री चुना है।” उन्होंने कहा, ‘‘वह राहुल जी की तरह चांदी का चम्मच लेकर तो पैदा नहीं हुए थे लेकिन उनकी चांदी की चम्मच पर चाय की चम्मच भारी पड़ रही है। इसलिए इस तिकड़ी ने अपने साथ-साथ अब अपनी निहायत ही हल्की मंडलियों को भी मोदी जी को गाली देने का ठेका दे रखा है।”



‘अपशब्दों की राजनीति' के लिए लोग विपक्षी दल को देंगे करारा जवाब

भाजपा ने बिहार में कांग्रेस नेता की ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां के लिए कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर बृहस्पतिवार को राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राज्य के लोग विपक्षी दल को उसकी ‘अपशब्दों की राजनीति' के लिए करारा जवाब देंगे। यह बयान सोशल मीडिया पर एक वीडियो के सामने आने बाद आया है। जिसमें कुछ अज्ञात लोगों को यात्रा के दौरान मंच से मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है।



दरभंगा का है वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कथित तौर पर दरभंगा जिले का है, जहां से बुधवार सुबह यात्रा शुरू हुई थी, जब राहुल गांधी, उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद से भाजपा नेताओं ने गांधी परिवार को निशाने पर ले लिया है।