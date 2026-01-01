भारत की Himanshi Khurana का Canada में मर्डर! पार्टनर को ढूंढ रही पुलिस, कातिल की सामने आई फोटो.... घर के अंदर से मिली लाश

कनाडा के टोरंटो से एक गंभीर मामला सामने आया है। टोरंटो पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यहां 30 वर्षीय भारतीय महिला की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फर्स्ट-डिग्री मर्डर के आरोप में एक संदिग्ध की...

Viral Canada Case : कनाडा के टोरंटो से एक गंभीर मामला सामने आया है। टोरंटो पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यहां 30 वर्षीय भारतीय महिला की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फर्स्ट-डिग्री मर्डर के आरोप में एक संदिग्ध की तलाश की जा रही है। सोमवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार मृतका की पहचान हिमांशी खुराना के रूप में हुई है।



अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट-डिग्री मर्डर का वारंट जारी

कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (CBC) की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को 20 दिसंबर को एक घर के अंदर एक महिला का शव मिला था। यह शव उस महिला का था, जिसकी लापता होने की रिपोर्ट एक दिन पहले स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी को मुख्य संदिग्ध बताते हुए उसके खिलाफ फर्स्ट-डिग्री मर्डर का वारंट जारी किया है। आरोपी भी टोरंटो का ही निवासी बताया जा रहा है।

भारतीय उच्चायोग ने जताया शोक

इस घटना पर टोरंटो स्थित भारतीय उच्चायोग ने गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। उच्चायोग ने बयान जारी कर कहा,"हम हिमांशी खुराना की हत्या से बेहद दुखी और स्तब्ध हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं।"



भारतीय वाणिज्य दूतावास की मामले पर करीबी नजर

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने यह भी बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और जांच आगे बढ़ने के साथ पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता प्रदान करता रहेगा। फिलहाल टोरंटो पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है।



