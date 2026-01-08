पति ने पत्नी को पढ़ा-लिखा कर बनाया दारोगा, नौकरी लगते ही...पति सहित 6 सदस्यों के खिलाफ दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक उसने अपने पत्नी को मेहन- मजदूरी करके पढ़ा लिखा कर दरोगा बनाया, लेकिन उसे सरकारी...

हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक उसने अपने पत्नी को मेहन- मजदूरी करके पढ़ा लिखा कर दरोगा बनाया, लेकिन उसे सरकारी नौकरी मिल गई तो पति गुलशन और उसके परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया है।

ससुराल पक्ष पर 10 लाख रुपये का दहेज मांगने का आरोप

वहीं महिला दारोगा वर्तमान में बरेली में तैनात हैं। उनका आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष लगातार 10 लाख रुपये और एक कार की मांग कर रहा था, मांग पूरी न होने पर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

तेजाब फेंककर जान से मारने की धमकी

पायल रानी के अनुसार, 2 दिसंबर 2022 को उनकी शादी हुई थी और मायके पक्ष ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था। इसके बावजूद पति गुलशन, सास-ससुर और अन्य परिजनों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारपीट की। महिला दारोगा ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने उन पर तेजाब फेंककर जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे वह गंभीर रूप से भयभीत हो गईं। उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

पति ने पत्नी के आरोपो को किया खारिज

वहीं, आरोपी पति गुलशन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए कहा कि वह और पायल वर्ष 2016 से एक-दूसरे को जानते थे। दोनों ने वर्ष 2021 में कोर्ट मैरिज की थी और 2022 में सामाजिक रीति-रिवाज से विवाह किया गया। गुलशन का दावा है कि उसने अपनी मेहनत की कमाई से पत्नी की पढ़ाई में सहयोग किया और उन्हें सब-इंस्पेक्टर बनने तक पूरा समर्थन दिया।

परिजन बोले- सब-इंस्पेक्टर बनने के बाद रिश्तों में तनाव आया

गुलशन का कहना है कि पायल के सब-इंस्पेक्टर बनने के बाद रिश्तों में तनाव आया और अब उन्हें व उनके निर्दोष परिजनों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। दूसरी ओर, पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है।

घटना की जांच में जुटी पुलिस

हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि महिला दारोगा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है तथा सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

