हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे जापानी पर्यटक, फिर भी घाट पर हुआ अपमान—वाराणसी से वायरल हुआ अभद्रता का वीडियो

Edited By Anil Kapoor,Updated: 29 Dec, 2025 08:24 AM
Varanasi News: काशी यानी वाराणसी अपनी आध्यात्मिकता, संस्कृति और अतिथि सत्कार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां की गंगा घाटों की शांति और भारतीय परंपरा को करीब से अनुभव करने आते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में सोशल...
Varanasi News: काशी यानी वाराणसी अपनी आध्यात्मिकता, संस्कृति और अतिथि सत्कार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां की गंगा घाटों की शांति और भारतीय परंपरा को करीब से अनुभव करने आते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो इस शांति को चुनौती देता नजर आया है।
क्रिसमस पर दशाश्वमेध घाट पर विवाद
यह वीडियो 25 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है। क्रिसमस के दिन कुछ जापानी पर्यटक अपने परिवार के साथ दशाश्वमेध घाट घूमने पहुंचे थे। इसी दौरान उनके साथ विवाद की घटना हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घाट पर मौजूद कुछ लोग जापानी पर्यटकों और उनके परिवार से ऊंची आवाज में बहस कर रहे हैं और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इसके बावजूद पर्यटक पूरी तरह शांत दिख रहे थे। वीडियो में एक पर्यटक हाथ जोड़कर माफी मांगते भी नजर आ रहे हैं।
गंभीर आरोप बिना सबूत
स्थानीय लोगों के अनुसार, भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने पर्यटकों पर गंगा में पेशाब करने का आरोप लगा दिया। हालांकि, इस बात का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से विदेशी पर्यटकों के साथ व्यवहार किया गया, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना प्रमाण किसी मित्र देश के पर्यटक के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल भी सही नहीं है।
सोशल मीडिया पर नाराजगी
इस घटना के वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्सा और नाराजगी जताई। कई यूजर्स ने लिखा कि जिस देश में “अतिथि देवो भव” की परंपरा निभाई जाती है, वहां मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार बेहद शर्मनाक है।
पुलिस ने दी जानकारी
एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि यह वीडियो 25 दिसंबर का है। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए मौके का मुआयना किया। जांच में पाया गया कि दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी हुई थी। बाद में आपसी बातचीत के जरिए मामला शांत हो गया और दोनों पक्ष वहां से चले गए। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में किसी ने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। पुलिस अब पूरी तरह से मामले की जांच कर रही है।