ऑन ड्यूटी आराम फरमा रहे दारोगा जी; चौकी परिसर में चारपाई पर सोते हुए वीडियो वायरल

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Dec, 2025 01:42 PM

inspector relaxing on duty video of him sleeping on a

अलीगढ़: यूपी में एक बार फिर पुलिस की किरकिरी हो गई है। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है...

अलीगढ़: यूपी में एक बार फिर पुलिस की किरकिरी हो गई है। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक दारोगा ऑन ड्यूटी चारपाई पर आराम फरमाते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे है। 

जानिए पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, यह वायरल वीडियो अलीगढ़ जिले का है। यहां के लोधा थाना क्षेत्र की खेरेश्वर पुलिस चौकी में तैनात दारोगा शिव कुमार शर्मा खाकी वर्दी पहने चौकी परिसर में चारपाई पर सोते हुए दिख रहे है। उनके चेहरे पर रुमाल रखा हुआ है और जूते चारपाई के पास उतरे हुए नजर आ रहे हैं। 

किसी ने वीडियो बनाकर किया वायरल 
दारोगा को सोते हुए देखकर किसी स्थानीय व्यक्ति ने वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। जिसके बाद लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। लोगों का कहना था कि जब पुलिस ही ड्यूटी के समय सोती रहेगी, तो अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देंगे। वहीं, अलीगढ़ के एसएसपी इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए संबंधित दारोगा के खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई करते हैं या नहीं, इसी बात पर अब सब की निगाहे टिकी हुई है। 

