मायके जाने की ऐसी जिद… हरदोई में बीच सड़क भिड़े पति-पत्नी, चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक दंपति के बीच चौराहे पर हुए विवाद ने आम जनता को चौंका दिया। पत्नी के मायके जाने की जिद पर पति ने सरेआम उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद राहगीरों ने बीच-बचाव कर पति की भी पिटाई कर डाली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है।



कहां हुआ विवाद?

घटना हरदोई के नुमाइश चौराहे की है, जहां पर मूवीन नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी मंतशा को मायके जाने की बात पर पहले घर में बेल्ट से मारा और फिर सड़क पर शराब के नशे में धुत होकर पीटना शुरू कर दिया।



क्या बोली पीड़िता मंतशा?

मंतशा का कहना है कि, “मैंने मजाक में मायके जाने की बात कही थी, लेकिन पति ने बात का बतंगड़ बना दिया। पहले घर में बेल्ट से मारा और फिर चौराहे पर सबके सामने मारपीट की।” घटना को देख रहे लोगों ने जब पत्नी को पिटते हुए देखा, तो तुरंत हस्तक्षेप किया और मूवीन की भी पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।



पुलिस की प्रतिक्रिया

सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया, “नुमाइश चौराहे पर पति द्वारा पत्नी से मारपीट की घटना की वीडियो फुटेज प्राप्त हुई है। आरोपी को मौके पर ही हिरासत में लिया गया और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।”



क्या कह रहा है आरोपी पति?

पुलिस हिरासत में मूवीन ने बयान दिया, “पत्नी मायके जाने की जिद कर रही थी। मैंने कहा कि बच्चों को साथ ले जाओ, लेकिन वह अकेले ही जाने पर अड़ी थी। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ।”