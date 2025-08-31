Main Menu

UP IPS Transfer: यूपी में 8 IPS अफसरों के तबादला; बदले गए 3 जिलों के पुलिस अधीक्षक

Edited By Pooja Gill,Updated: 31 Aug, 2025 01:38 PM

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यहां 8 IPS अधिकारियों का तबादला किया है...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यहां 8 IPS अधिकारियों का तबादला किया है। शामली, श्रावस्ती और कानपुर देहात के पुलिस हटाए गए हैं। बदले हुए अधिकारियों को उनका नया कार्यभार सौंप दिया गया है। 

इन अफसरों का हुआ तबादला 
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, श्रद्धा नरेंद्र पांडे स्क्क कानपुर देहात, राहुल भाटी श्रावस्ती और नरेंद्र प्रताप सिंह शामली के स्क्क बनाए गए हैं जबकि प्रवीण रंजन सिंह को नोएडा में डीसीपी बनाया गया है। वहीं, शामली के पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम को पीटीसी मुरादाबाद भेजा गया है, जबकि कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा को पुलिस अधीक्षक लखनऊ बनाया गया है। 

सीएम योगी ने बुलाई बैठक 
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम को अपने आवास 5 कालीदास मार्ग पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आज दिनांक- 31 अगस्त को शाम 7 बजे, 5 कालिदास मार्ग स्थित सभाकक्ष से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक इस बैठक में शामिल होंगे। 

