Up Weather Alert: यूपी में आज बदल जाएगा मौसम...डबल अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने दिया ताजा अपडेट

19 Jan, 2026
UP Weather Update: इन दिनों उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी बीच मौसम विभाग (IMD) ने 19 जनवरी के लिए नया मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे जनजीवन काफी प्रभावित होगा। वहीं, कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है।
इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, खासकर तराई क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। विभाग ने देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में अलर्ट जारी किया है।
बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, 19 और 20 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश हो सकती है। बारिश के कारण ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। विभाग के अनुसार, रविवार से मौसम में बदलाव आने की संभावना है और पश्चिमी यूपी में बारिश हो सकती है। वहीं, 22 जनवरी को भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है।
प्रशासन की लोगों से अपील
घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी से गाड़ी चलाने, फॉग लाइट और इंडिकेटर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है और मैदानी इलाकों में कोहरे का असर बना रह सकता है।