Rain in up: अगले 48 घंटे में बदल जाएगा यूपी का मौसम, बारिश को लेकर अलर्ट जारी

Edited By Pooja Gill,Updated: 20 Jan, 2026 09:07 AM

Up Weather Update: लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही घने कोहरे में भी कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 22 जनवरी से प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बीते कुछ दिनों से रात के तापमान में जो गिरावट देखी जा रही थी, वह अब थम गई है। 

तापमान में होगी बढ़ोतरी 
पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा में बदलाव हुआ है, जिसके चलते अगले 24 से 48 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे रात की शीतलहर से राहत मिलेगी और प्रदेश में छाए घने कोहरे में 20 जनवरी के बाद धीरे-धीरे कमी आने की उम्मीद है। इसके बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जो आगे चलकर पूर्वी यूपी तक पहुंचेगा। इससे प्रदेश में जारी ठंड की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। सोमवार सुबह प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर (आईएएफ), बाराबंकी, कानपुर (आईएएफ) और आजमगढ़ में द्दश्यता शून्य दर्ज की गई। वहीं लखनऊ एयरपोटर् पर द्दश्यता मात्र 50 मीटर रही।       

ये रहा सबसे ठंडा जिला 
मौसम विभाग के अनुसार पूर्वानुमान के अनुरूप कोहरे का क्षेत्रफल और तीव्रता सुबह के समय बढ़ी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरा छाया रहा, जबकि उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम यूपी के कुछ इलाकों में इसका असर अपेक्षाकृत कम रहा। आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद, बरेली और कानपुर में बहुत घना कोहरा (शून्य द्दश्यता) दर्ज किया गया, जबकि लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में 50 से 100 मीटर तक द्दश्यता रही। तापमान की बात करें तो हरदोई प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.3 डिग्री कम है। फुरसतगंज में 3.7 डिग्री, जबकि बाराबंकी, अयोध्या और मेरठ में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉडर् किया गया। 

विभाग ने जारी की चेतावनी 
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिन और रात के तापमान में भारी अंतर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री और न्यूनतम 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखनऊ में मौसम मुख्यत: साफ रहेगा, बाद में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। देर रात और सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है।   

