  • UP Weather Update: आज फिर करवट लेगा मौसम, पड़ेगी कड़ाके की ठंड...छाया रहेगा घना कोहरा; इन जिलों में अलर्ट जारी

Edited By Pooja Gill,Updated: 29 Jan, 2026 08:58 AM

UP Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर स्थानों और राज्य के कुछ पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। जहां पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज के...

UP Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर स्थानों और राज्य के कुछ पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। जहां पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हुई। वहीं, बरेली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। इन दोनों स्थानों पर तेज हवाएं चलीं। सबसे अधिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगरा में हवा चली। आज एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 

आज छाया रहेगा घना कोहरा 
मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को संभल के गुतरौर में पांच सेमी, कन्नौज के तिरवा में चार सेमी और अमरोह, बरेली, ललितपुर, इटावा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और हरदोई में तीन-तीन सेमी वर्षा दर्ज की गई। इसने बताया कि गोरखपुर और अयोध्या मंडलों में रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। लखनऊ, बरेली और आगरा मंडलों में भी रात का तापमान सामान्य से अधिक रहा। बृहस्पतिवार को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

इन जिलों में अलर्ट जारी
मौसम विभाग के मुताबिक, आज घने कोहरे को लेकर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है। जिन जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा उनमें राज्य के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास इलाके शामिल है। ये जिले कोहरे की सफेद चादर से लिपटे रहेंगे।    

