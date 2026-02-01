पहले किया पति का मर्डर, फिर मिटाई हवस की भूख...लाश के पास रातभर मामी ने भांजे संग बनाए शारीरिक संबंध

शाहजहांपुर: पुलिस ने शाहजहांपुर जिले में भांजे के साथ कथित प्रेम संबंधों के कारण अपने पति की हत्या करने की आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है...

शाहजहांपुर: पुलिस ने शाहजहांपुर जिले में भांजे के साथ कथित प्रेम संबंधों के कारण अपने पति की हत्या करने की आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान मृतक की पत्नी पूजा (25) तथा उसके भांजे आदेश (22) के रूप में की गई है। उसने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक प्रक्रिया जारी है।

चारपाई पर पड़ा मिला शव

पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाना पुवाया अंतर्गत भटपुरा गांव में रहने वाले बलराम (30) का शव उसके घर में बुधवार को चारपाई पर मिला था। द्विवेदी ने बताया कि बलराम की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी। उन्होंने बताया कि मृतक के भाई ने इस मामले में थाना पुवाया में शिकायत दर्ज कराई।

गला काटकर किया मर्डर

द्विवेदी ने शिकायत के हवाले के बताया कि पूजा के आदेश से प्रेम संबंध हैं और मृतक के भाई ने इस हत्या में उन दोनों का हाथ होने का संदेह जताया है। उन्होंने बताया कि पुवाया पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया और उसने आदेश के साथ प्रेम संबंध की बात पूछताछ के दौरान स्वीकार की। द्विवेदी के अनुसार, पूजा ने स्वीकार किया कि उसने और आदेश ने हंसिया से बलराम का गला काटकर उसकी हत्या कर दी।

पहले संबंध बनाए फिर काटा गला

जानकारी के मुताबिक, इस वारदात को अंजाम देने से पहले पत्नी पूजा ने अपने पति बलराम के साथ संबंध बनाए और उसी दौरान बड़ी बेरहमी से उसका गला काट दिया। हैरान करने वाली बात ये है कि उसी रात पति की हत्या करने के बाद पूजा ने अपने प्रेमी के साथ भी संबंध बनाए और फिर उसे वहां से भगा दिया।