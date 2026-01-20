Main Menu

भाजपा नेता की पत्नी की हत्या में नया मोड़, पति पर हत्या का आरोप- अवैध संबंध के शक में उजड़ा परिवार!

Edited By Ramkesh,Updated: 20 Jan, 2026 04:06 PM

अम्बेडकरनगर ( कार्तिकेय द्विवेदी ): उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरन नगर जिले में दिनदहाड़े एक शिक्षिका की नृशंस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। यह वारदात अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गांधी आश्रम इलाके में बुधवार को सामने आई, जहां पति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति समेत सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है।

अवैध संबंधों पर शक में वारदात 
मृतका की पहचान सोनी सिंह के रूप में हुई है, जो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती थीं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पति उमाशंकर सिंह को पत्नी के कथित अवैध संबंधों पर शक था। इसी शक के चलते उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि हत्या के समय आरोपी पति और पत्नी घर में ही मौजूद थे। विवाद के बाद उमाशंकर सिंह ने धारदार हथियार से पत्नी का गला काट दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

अरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज 
मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति उमाशंकर सिंह, सास और ससुर के खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जांच के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

भाजपा से जुड़ा है आरोपी पति 
पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी उमाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और नगर मीडिया प्रभारी के पद पर कार्यरत है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद से मृतका के मायके पक्ष में गहरा आक्रोश है। वहीं इलाके में भय और शोक का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।
 

