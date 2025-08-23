‘रात को कमरे में बुलाकर…’ नर्स ने CHC अधीक्षक पर लगाए गंभीर आरोप, बोली- ऐसे हालात में कैसे नौकरी करें

जिले के सरेनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला स्टाफ नर्स ने केंद्र के अधीक्षक डॉ. राजेश गौतम पर छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कहा है कि कार्यस्थल पर उत्पन्न हुआ माहौल उसके लिए...

Raebareli News: जिले के सरेनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला स्टाफ नर्स ने केंद्र के अधीक्षक डॉ. राजेश गौतम पर छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कहा है कि कार्यस्थल पर उत्पन्न हुआ माहौल उसके लिए असहनीय होता जा रहा है, जिससे वह नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो सकती है। पीड़िता के अनुसार, अधीक्षक रात्रि में अपने कमरे में बुलाकर अनुचित व्यवहार करते हैं। जब वह विरोध करती हैं, तो अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और फोन कॉल्स के माध्यम से बार-बार परेशान भी किया जाता है। उन्होंने इस संबंध में पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।



सख्त कार्रवाई की मांग

पीड़िता ने प्रशासन से त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि आरोपी अधीक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे अन्य महिला कर्मचारियों को ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े।



प्रशासन की चुप्पी

जब इस विषय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. नवीन चंद्रा से बात की गई, तो उन्होंने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी और केवल इतना कहा कि मामला गंभीर है और उस पर वे टिप्पणी नहीं कर सकते।



आरोपी का पक्ष

इस बीच, डॉ. राजेश गौतम ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि यह मामला आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है और उन्होंने किसी भी प्रकार की गलती से इनकार किया है।



प्रशासनिक निष्क्रियता पर उठे सवाल

स्थानीय नागरिकों और कर्मचारियों का मानना है कि यह घटना स्वास्थ्य विभाग की कार्यसंस्कृति और महिला सुरक्षा पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। उनका कहना है कि जब सरकारी संस्थानों में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो समाज में उनकी सुरक्षा को लेकर संदेह स्वाभाविक है।