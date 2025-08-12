Main Menu

  • खत्म हुआ सरकारी नौकरी का इंतजार, UPPSC ने शुरू की 1,516 लेक्चरर पदों पर भर्ती

Edited By Ramkesh,Updated: 12 Aug, 2025 07:41 PM

uppsc started recruitment for 1 516 lecture

उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय इंटर कॉलेजों और विशेष संस्थानों में प्रवक्ता (Lecturer) पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत कुल 1,516 पद भरे जाएंगे।

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय इंटर कॉलेजों और विशेष संस्थानों में प्रवक्ता (Lecturer) पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत कुल 1,516 पद भरे जाएंगे।ऑनलाइन आवेदन की तिथि 12 अगस्त से 12 सितंबर तक है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने व ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर और आवेदन में सुधार/संशोधन एवं शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 19 सितंबर निर्धारित की गई है।

आवेदक की योग्यता
आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (Post-Graduate) की डिग्री के साथ B.Ed या समकक्ष प्रशिक्षण योग्यता होना जरूरी है। जो भी अभ्यर्थी इस योग्यता को पूरा करते है वह UPPSC की आफीसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है।

आवेदक की उम्र
1 जुलाई 2025 को आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि आवेदक की जन्म तिथि 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होनी चाहिए। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी

पदों का विवरण:

पुरुष शाखा (शिक्षण) – 777 पद

महिला शाखा (शिक्षण) – 694 पद

स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय (विशेष शिक्षक) – 43 पद

जेल प्रशिक्षण विद्यालय (प्राध्यापक वर्ग) – 2 पद

आवेदन की प्रमुख तिथियां
शुरुआत: 12 अगस्त 2025

अंतिम तिथि: 12 सितंबर 2025

फॉर्म सुधार और फीस जमा: 19 सितंबर 2025 तक

उम्मीदवार UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदन OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) आधारित होंगे। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ें।

 

