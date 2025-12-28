निर्वाचन आयोग घुसपैठियों को बाहर करे.. पारदर्शी मतदाता सूची बनाने में आयोग की मदद करे युवा: डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में किसी एक का भी नाम नहीं काटा गया। रविवार को बदायूं पहुंचे उपमुख्यमंत्री पाठक ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें ब्रज...

बदायूं: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में किसी एक का भी नाम नहीं काटा गया। रविवार को बदायूं पहुंचे उपमुख्यमंत्री पाठक ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें ब्रज प्रांत अधिवेशन में हिस्सा लिया। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) के लोग संसद और विधानसभा में वंदेमातरम का विरोध करते हैं तथा वंदेमातरम गाने पर उनके होंठ सिल जाते हैं।



पाठक ने कहा कि उन्होंने सत्र के दौरान इस बात को मजबूती के साथ सदन में रखा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि देश विरोधी ताकतें अगर उभरने का प्रयास करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन ताकतों को उभरने से रोके। उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा एसआईआर के दौरान किसी का भी नाम नहीं काटा जा रहा है।



उन्होंने सवाल किया कि क्या मतदाता सूची में मृतकों के नाम या जिसका अता-पता नहीं है, उसके नाम शामिल होना चाहिये? पाठक ने कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी ऐसे नाम को हटाया गया है और विपक्ष के पेट में सिर्फ इसलिए दर्द हो रहा है कि वह बुरी तरीके से बिहार का चुनाव हारे हैँ। उपमुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग से घुसपैठियों को बाहर करने और सभी लोगों से पारदर्शी मतदाता सूची बनाने में आयोग की मदद करने की अपील की।

