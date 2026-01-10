'किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो जल्द होगा बड़ा आंदोलन', भाजपा सरकार पर जमकर बरसे भाकियू के प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह

यूपी के कौशांबी जिले में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के बैनर तले किसान मजदूर स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन कराया गया। जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह मजदूर और किसानों के मुद्दों को उठाते हुए...

कौशांबी (कुलदीप द्विवेदी) : यूपी के कौशांबी जिले में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के बैनर तले किसान मजदूर स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन कराया गया। जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह मजदूर और किसानों के मुद्दों को उठाते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने चकबंदी में किसानों का शोषण करने के मुद्दे पर भी बात की।



सिराथू तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिपाह हब्बूनगर में आयोजित इस महापंचायत में अनुज सिंह ने मजदूर और किसानों के तमाम मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से लेकर मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ग्राम पंचायतों में हो रही चकबंदी में लेखपालों द्वारा किसानों के शोषण, आवारा पशुओं की समस्या, बिजली, पानी की समस्या को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द से जल्द निस्तारण नहीं होने पर शासन प्रशासन को चेताते हुए एक बड़े आंदोलन का आयोजन करने की बात कही।

यह भी पढ़ें : इस भारतीय क्रिकेटर का निधन, मैच के दौरान दर्दनाक हादसे में गई जान, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

UP Desk : क्रिकेट जगत से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मिजोरम के अनुभवी क्रिकेटर लालरेमरूता खियांग्ते का एक स्थानीय मुकाबले के दौरान दुखद निधन हो गया है। 22 गज की पट्टी पर अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहा यह योद्धा अचानक जिंदगी की जंग हार गया। इस घटना ने न सिर्फ मिजोरम बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया है ..... पढ़ें पूरी खबर .....

