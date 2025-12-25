जनवरी 2026 में होगा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन: सीएम योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में बताया कि गौतमबृद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बनाए जा रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जनवरी 2026 में किया...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में बताया कि गौतमबृद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बनाए जा रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जनवरी 2026 में किया जाएगा और यह उत्तर प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। मुख्यमंत्री ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि 2017 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद नागर विमानन से जुड़े बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है।

ये देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगाः योगी

सीएम योगी ने कहा, “2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बेहद कम आमदनी वाले हवाई अड्डे थे। उनमें से दो ही पूरी तरह संचालित थे, जबकि दो आंशिक रूप से काम कर रहे थे। आज राज्य में 16 हवाई अड्डे संचालित हैं। इनमें से चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जनवरी 2026 में जेवर में शुरू हो जाएगा जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। यह उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार है।''

'देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा बन चुका यूपी'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल के वर्षों में राज्य में एक्सप्रेसवे, रेल और शहरी परिवहन संपर्क में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब उत्तर प्रदेश देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। इसके साथ ही राज्य में विस्तृत रेल नेटवर्क, बढ़ती मेट्रो सेवाएं और बेहतर अंतर-राज्यीय सड़क संपर्क उपलब्ध हैं। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना लगभग 1,300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इसके पहले चरण का संचालन सितंबर 2024 में शुरू होना प्रस्तावित था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें देरी हुई।