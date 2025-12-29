Main Menu

  • New Year 2026: नए साल पर बांके बिहारी मंदिर जाने का बना रहे प्लान, तो देख लें ये लेटेस्ट एडवाइजरी

Edited By Pooja Gill,Updated: 29 Dec, 2025 01:26 PM

new year 2026 if you are planning to visit banke bihari temple

UP News: साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर अब खत्म होने वाला है और नया साल आने वाला है। नए साल के मौके पर वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं...

UP News: साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर अब खत्म होने वाला है और नया साल आने वाला है। नए साल के मौके पर वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के आसपास मंदिर और आसपास की गलियों में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भगदड़ जैसी स्थिति बनने का खतरा रहता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास परेशानी हो सकती है।

प्रशासन की अपील
इसी को ध्यान में रखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने अपील की है कि 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक, अगर बहुत जरूरी न हो तो श्रद्धालु वृंदावन आने से बचें। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि नए साल पर बढ़ने वाली भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए दर्शनार्थी केवल जरूरत होने पर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए यह समय काफी मुश्किल हो सकता है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग करने की अपील की है ताकि मंदिर की व्यवस्था और सुरक्षा बनी रहे।

भीड़ और ट्रैफिक को लेकर खास इंतजाम
नए साल के दौरान भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस ने कई कदम उठाए हैं। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक वृंदावन में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती रहेगी। बाहर से आने वाली बसों और गाड़ियों को शहर के बाहर ही पार्क कराया जाएगा। इससे मंदिर क्षेत्र में पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों और परिक्रमा मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। ट्रैफिक विभाग ने जिन जगहों पर पार्किंग तय की है, वहीं वाहन खड़े करने की अनुमति होगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

