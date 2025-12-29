विश्व के ट्रेंड में लगातार Top 5 में शामिल रहा UP Police का हैशटैग, 'X' पर 170 करोड़ से ज्यादा इम्प्रेशंस; आखिर क्यों पूरी दुनिया में छाया 'यूपी पुलिस मंथन'

उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि दो दिवसीय वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस का हैशटैग “उप्र पुलिस मंथन” दो घंटे तक विश्व के टॉप ट्रेंड में रहा। पुलिस के एक आधिकारिक बयान के अनुसार डीजीपी के निर्देशन में 27 दिसंबर को हैशटैग...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि दो दिवसीय वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस का हैशटैग “उप्र पुलिस मंथन” दो घंटे तक विश्व के टॉप ट्रेंड में रहा। पुलिस के एक आधिकारिक बयान के अनुसार डीजीपी के निर्देशन में 27 दिसंबर को हैशटैग ‘‘पुलिस मंथन'' और 28 दिसम्बर को हैशटैग ‘‘यूपी पुलिस मंथन'' विश्व के टॉप ट्रेंड में लगातार दो घण्टे से अधिक समयावधि के लिए नंबर एक पर रहे हैं।



बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 एवं 28 दिसंबर को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन "पुलिस मंथन" से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों की फोटो एवं वीडियो को उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त जिलों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर साझा करके पोस्ट किया गया। बयान में कहा गया कि उप्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण के निर्देशन में इस सम्मेलन से सम्बन्धित हैशटैग ‘‘यूपी पुलिस मंथन'' को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया।



बयान में कहा गया है कि यह हैशटैग 28 दिसंबर को शाम साढ़े पांच बजे सूचीबद्ध हुआ और कुछ ही समय में विश्व के टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर एक पर पहुंच गया। बयान के मुताबिक शाम पौने छह बजे से रात आठ बज कर 45 मिनट तक हैशटैग ‘‘यूपी पुलिस मंथन'' लगातार विश्व के ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप फाइव में शामिल रहा।

