पहले मजाक, फिर सम्मान… जिम में बुजुर्ग साधु का पावरफुल डेडलिफ्ट वायरल

Edited By Ramkesh,Updated: 03 Mar, 2026 08:18 PM
Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी किया है और प्रेरित भी। वीडियो में साधु जैसे वेश में नजर आने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति जिम में भारी वजन उठाते दिखाई दे रहे हैं। उनकी ताकत और आत्मविश्वास देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक गए।
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर द्वारा साझा किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि जिम में मौजूद लोग पहले साधु के वेश में आए बुजुर्ग को देखकर मजाक कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने भारी बारबेल उठाई तो सबकी बोलती बंद हो गई।
वीडियो की शुरुआत में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देते हैं, जिनके सिर पर पगड़ी और शरीर पर भगवा वस्त्र हैं। लंबी दाढ़ी और सादगी भरे रूप के कारण वे किसी साधु या ब्रह्मचारी जीवन का पालन करने वाले व्यक्ति जैसे लगते हैं। जिम में मौजूद कुछ युवा पहले उन्हें देखकर हंसते और हल्का मजाक करते नजर आते हैं।
हालांकि, माहौल तब बदल जाता है जब बुजुर्ग व्यक्ति भारी बारबेल पकड़कर डेडलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। बारबेल पर काफी वजन लगा हुआ दिखाई देता है और जिम में मौजूद सभी लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। कुछ क्षण ध्यान केंद्रित करने के बाद बुजुर्ग पूरी ताकत लगाकर वजन उठाने में सफल हो जाते हैं। यह देखकर वहां मौजूद लोगों की हंसी तुरंत गायब हो जाती है और जिम में सन्नाटा छा जाता है। वीडियो में एक अन्य व्यक्ति, जो संभवतः ट्रेनर या साथी है, लिफ्ट को ध्यान से देखता नजर आता है। बुजुर्ग के सफलतापूर्वक वजन उठाने के बाद सभी लोग हैरानी भरी नजरों से उन्हें देखते दिखाई देते हैं।
हालांकि यह वीडियो किस जगह का है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसे किसी स्थानीय भारतीय जिम का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इसे प्रेरणादायक बताते हुए ब्रह्मचर्य और अनुशासन की शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स ने इसे जोखिम भरा बताते हुए सही तकनीक अपनाने की सलाह भी दी है।फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं।