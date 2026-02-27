Main Menu

  • सुहागरात पर दुल्हन ने दूल्हे को छोड़ा, अब मां ने बरसाए थप्पड़; पिटाई के बाद भी बोली- 'मर्जी के खिलाफ हुई थी शादी'

Hamirpur News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सुहागरात के दिन दूल्हे को ठुकराने वाली दुल्हन का मामला अब और भी गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मायके वाले उस बागी दुल्हन की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। 1 मिनट 12 सेकंड के...

Hamirpur News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सुहागरात के दिन दूल्हे को ठुकराने वाली दुल्हन का मामला अब और भी गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मायके वाले उस बागी दुल्हन की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। 1 मिनट 12 सेकंड के इस वीडियो ने इलाके में नई बहस छेड़ दी है।

क्या है वायरल वीडियो में?
सामने आए वीडियो में कुछ महिलाएं पहले दुल्हन को समझाने की कोशिश करती हैं कि वह अपने ससुराल वापस लौट जाए, लेकिन जब दुल्हन अपनी बात पर अड़ी रहती है, तो एक महिला (जिसे दुल्हन की मां बताया जा रहा है) उस पर थप्पड़ों की बारिश कर देती है। पिटाई के बावजूद दुल्हन पूरी मजबूती से कह रही है कि मैंने पहले ही मना किया था कि मेरी शादी मत करो, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अपनी शादी और दूल्हे को सिरे से खारिज करने वाली इस दुल्हन से अब उसके मायके वालों ने भी किनारा कर लिया है।

सुहागरात पर मचा था कोहराम
आपको बता दें कि यह मामला राठ कोतवाली क्षेत्र का है। युवती की शादी राठ कस्बे के एक युवक से हुई थी। शादी की सारी रस्में, वरमाला और फेरे बड़े धूमधाम से हुए। विदाई के बाद दुल्हन ससुराल भी पहुंची, लेकिन सुहागरात के वक्त उसने दूल्हे के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया और हंगामा खड़ा कर दिया।

कोतवाली में खत्म हुए सात फेरे
ससुराल वालों ने नई दुल्हन को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामला सुलझने के बजाय थाने पहुंच गया।  दुल्हन ने खुद कोतवाली पहुंचकर दूल्हे से अलग होने की अर्जी दे दी। जब समझाने के सारे रास्ते बंद हो गए, तो पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से शादी का रिश्ता खत्म कर लिया।

पुलिस का बयान
राठ कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि फिलहाल थप्पड़ मारने वाले वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। दोनों पक्ष पहले ही कोतवाली आकर एक-दूसरे से संबंध खत्म करने का लिखित समझौता कर चुके हैं।

