  • वर्ल्ड कप जीतने के बाद Ishaan Kishan ने गर्लफ्रेंड संग किया रोमांस! मैदान पर Liplock करते फोटो वायरल, जाने क्या है सच?

Edited By Pooja Gill,Updated: 10 Mar, 2026 03:19 PM

ishaan kishan s on field photo of him romancing his girlfriend

Ishaan Kishan News: ICC T20 World Cup में धमाकेदार खेल से ईशान किशन (Ishaan Kishan) ने सबका दिल जीत लिया। जीत के बाद अब वो अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने हुए है...

Ishaan Kishan News: ICC T20 World Cup में धमाकेदार खेल से ईशान किशन (Ishaan Kishan) ने सबका दिल जीत लिया। जीत के बाद अब वो अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने हुए है। दरअसल, इंटरनेट पर उनकी एक फोटो जमकर वायरल हो रही है। जिसमें वो मैदान में अपनी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया संग रोमांस करते नजर आए। ईशान मैदान पर लेडीलव को KISS करते दिखे। 

क्या है वायरल फोटो का सच? 
फोटो में देखा जा रहा है कि मैच जीतने के बाद ईशान मैदान पर अपनी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया को KISS कर रहे है। ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। कई यूजर्स का दावा है कि जीत को सेलिब्रेट करने के दौरान ईशान ने गर्लफ्रेंड को लिप KISS किया था। लेकिन, ये फोटो सच है या AI से बनाया गया है, हम इस इसकी पुष्टी नहीं करते हैं।

PunjabKesari

किसी भी ऑफिशियल हैंडल से शेयर नहीं की तस्वीर
ये तस्वीर किसी भी ऑफिशियल हैंडल से शेयर नहीं की गई। इसलिए हम इसकी पुष्टी नहीं करते हैं। आज के समय में AI के जरिए कई सितारों की नकली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, जो सामने आते ही वायरल हो जाती हैं। ऐसे ही ये भी फोटो सामने आने के बाद तेजी से वायरल हो गई।    

