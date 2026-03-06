इस फेमस YouTuber का मां के साथ Private Audio लीक! भाई ने Leak की चैट और मच गया बवाल..... Video भी हो चुका है Viral

Anurag Dobhal Controversy: सोशल मीडिया पर लोकप्रिय यूट्यूबर Anurag Dobhal, जिन्हें उनके फैंस UK07 राइडर के नाम से जानते हैं, इन दिनों गंभीर पारिवारिक विवाद को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अनुराग द्वारा साझा किया गया एक भावुक वीडियो, वायरल ऑडियो...

Anurag Dobhal Controversy: सोशल मीडिया पर लोकप्रिय यूट्यूबर Anurag Dobhal, जिन्हें उनके फैंस UK07 राइडर के नाम से जानते हैं, इन दिनों गंभीर पारिवारिक विवाद को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अनुराग द्वारा साझा किया गया एक भावुक वीडियो, वायरल ऑडियो क्लिप और कथित व्हाट्सएप चैट्स सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेज बहस का विषय बन गया है। एक ओर अनुराग ने अपने परिवार पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर उनके भाई Kalam Ink ने इन दावों को खारिज करते हुए पलट आरोप लगाए हैं।



इंटरकास्ट शादी के बाद बढ़ा विवाद (Anurag Dobhal Controversy)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुराग डोभाल ने मई 2025 में Ritika Chauhan से शादी की थी। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर हुई थी, जहां रितिका पहले अनुराग की फॉलोअर थीं। बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाद में उन्होंने शादी करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि यह शादी परिवार की इच्छा के खिलाफ हुई थी। अनुराग का कहना है कि शादी के बाद से ही उनके और परिवार के बीच तनाव बढ़ता गया।

यह भी पढ़ें : 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द! 12वीं का भी शेड्यूल बदला..... इस Board ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है वजह, कैसे बनेगा रिजल्ट



वायरल ऑडियो क्लिप से बढ़ी चर्चा

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें अनुराग और उनकी मां के बीच तीखी बहस सुनाई दे रही है। ऑडियो में पत्नी के घर में रहने को लेकर विवाद की बात सामने आती है। क्लिप में अनुराग यह कहते सुनाई देते हैं कि पत्नी को उनके साथ रहने का पूरा अधिकार है, जबकि दूसरी ओर महिला आवाज में अलग घर बनाकर रहने की बात कही जा रही है। हालांकि इस ऑडियो क्लिप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।



वीडियो में लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप

इससे पहले अनुराग ने एक भावुक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके माता-पिता और भाई उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्होंने आत्महत्या करने तक के बारे में सोचा। वीडियो में अनुराग ने अपने बचपन का जिक्र करते हुए बताया कि 14 साल की उम्र में उन्हें ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा था और उस दौर में भी उन्होंने काफी संघर्ष किया।

यह भी पढ़ें : UP में 265 मौतें! 650 से अधिक घायल...... घायलों से भरीं अस्पतालों की इमरजेंसी, होली के दिन बहा खून, मौत का ऐसा तांडव... चारों तरफ फैली दहशत



भाई ‘कलम इंक’ ने लगाए पलट आरोप

अनुराग के आरोपों के बाद उनके भाई कलम इंक ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि अनुराग सहानुभूति और व्यूज पाने के लिए यह विवाद खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अनुराग ने अपने माता-पिता के खिलाफ एक कानूनी मामला दर्ज कराया था, जिसे वह अदालत में हार चुके हैं।



लीक चैट्स से बढ़ा विवाद

विवाद उस समय और बढ़ गया जब कलम इंक ने कथित तौर पर कुछ व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट साझा किए। इन चैट्स में अनुराग और उनकी पत्नी के बीच झगड़े और हाथापाई के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन चैट्स की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।

यह भी पढ़ें : इस फेमस एक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़, होली के दिन पिता और मशहूर प्रोड्यूसर का हुआ निधन, मातम में बदली खुशियां.....

पत्नी के अलग रहने का दावा

कलम इंक ने यह भी कहा कि रितिका चौहान फिलहाल अनुराग के साथ नहीं रह रही हैं और कथित घरेलू विवादों के चलते वह अपने मायके लौट गई हैं। हालांकि इस बारे में रितिका की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

सोशल मीडिया पर बंटे फैंस

इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर अनुराग के फैंस दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ लोग अनुराग का समर्थन करते हुए उनके हालात पर सहानुभूति जता रहे हैं, जबकि कई लोग उनके भाई के आरोपों को गंभीर मानते हुए सच्चाई सामने आने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित है और किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह विवाद इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।