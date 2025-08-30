Main Menu

‘NDA में ALL is Well’: ओपी राजभर को देनी पड़ी सफाई...संजय निषाद के बयान से लगा था कुछ ठीक नहीं है, पढें पूरी खबर

Edited By Imran,Updated: 30 Aug, 2025 12:36 PM

all is well in nda op rajbhar had to give clarification

संजय निषाद के बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। यानि की ALL is Well है। राजभर ने कहा है कि वो सरकार के समर्थन में हैं कोई दिक्कत नहीं है।

सुल्तानपुर: संजय निषाद के बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। यानि की ALL is Well है। राजभर ने कहा है कि वो सरकार के समर्थन में हैं कोई दिक्कत नहीं है।

संजय निषाद का वो बयान
आपको बता दें कि बीते 27 अगस्त को संजय निषाद ने मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में एक प्रेसवार्ता किया था, जिसमें उन्होंने का था कि भाजपा को अगर हमसे फायदा नहीं दिखता है तो वो गठबंधन तोड़ दें। बीजेपी अपने स्थानीय नेताओं से सहयोगी दलों पर हमले कराती है, जो आगे रिश्ते बनाए रखने में मुश्किल पैदा करेगा। कहा था कि यह बात सिर्फ उनकी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि सुभासपा और आरएलडी पर भी लागू होती है। संजय निषाद के बयान के बाद इतना साफ दिख रहा था उनके और भाजपा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हालांकि ओपी राजभर ने इस मनमुटाव को कवर करने की कोशिश जरूर की है।

राजभर ने सपा और कांग्रेस को भी लपेटा
प्रेसवार्ता करने के दौरान ओपी राजभर सपा और कांग्रेस को लपेटते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कभी कांग्रेस को कोसते थे, उसे भाजपा की बी-टीम बताते थे। लेकिन आज वे कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाले के समय कांग्रेस पर निशाना साधते थे, कहते थे असली दोषियों को छोड़ दिया गया और उन्हें फंसा दिया गया। लेकिन अब वही लालू भी कांग्रेस के मंच पर हैं।

 

