Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • नोएडा की HOLI में देसी का जलवा: 3 दिन में गटक गए 40 करोड़ की शराब, बीयर-अंग्रेजी रह गए पीछे

नोएडा की HOLI में देसी का जलवा: 3 दिन में गटक गए 40 करोड़ की शराब, बीयर-अंग्रेजी रह गए पीछे

Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Mar, 2026 12:49 PM

drinks spilled in noida on holi liquor worth rs 40 crore consumed in 3 days

Greater Noida: इस बार होली के हुड़दंग में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग शराब की खरीदारी में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रंगों के त्योहार से ठीक पहले महज तीन दिनों (1 से 3 मार्च) के भीतर शराब के शौकीनों ने करीब 40 करोड़ रुपए की शराब....

Greater Noida: इस बार होली के हुड़दंग में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग शराब की खरीदारी में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रंगों के त्योहार से ठीक पहले महज तीन दिनों (1 से 3 मार्च) के भीतर शराब के शौकीनों ने करीब 40 करोड़ रुपए की शराब खरीद डाली। आबकारी विभाग के लिए यह कमाई किसी जैकपॉट से कम नहीं रही, क्योंकि इससे सरकार की झोली में 32 करोड़ रुपए का राजस्व (Tax) आया है।

देसी शराब ने मारी बाजी, बीयर का क्रेज हुआ कम
इस बार की बिक्री के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। आमतौर पर पार्टियों में बीयर और अंग्रेजी शराब की मांग रहती है, लेकिन इस बार 'देसी' का जादू सिर चढ़कर बोला।

बिक्री का गणित (1-3 मार्च):
- देसी शराब: 3.12 लाख लीटर (सबसे ज्यादा डिमांड)
- बीयर: 2.7 लाख लीटर
- अंग्रेजी शराब: 1.9 लाख लीटर

पिछले साल के मुकाबले 5 करोड़ ज्यादा की कमाई
आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल होली पर 27 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जो इस बार बढ़कर 32 करोड़ रुपए पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल बीयर की खपत अधिक थी, लेकिन इस साल बीयर की बिक्री में गिरावट आई और देसी शराब की मांग दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई।

और ये भी पढ़े

घर और फार्म हाउस में जमी महफिलें
होली के जश्न के लिए इस बार लोगों ने होटलों के बजाय निजी पार्टियों को तरजीह दी। जिले में फार्म हाउस और रेस्टोरेंट में पार्टी आयोजित करने के लिए 150 अस्थायी लाइसेंस (Occasional License) जारी किए गए। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 15% अधिक है।

अवैध शराब पर कमांडो नजर
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 4 मार्च को होली के दिन दुकानें बंद रहीं, लेकिन अवैध बिक्री रोकने के लिए विभाग ने पूरी तैयारी की थी। 6 विशेष टीमें दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर तैनात की गईं। 7 आबकारी निरीक्षकों और 28 सिपाहियों को अलग-अलग इलाकों में गश्त पर लगाया गया। विभाग ने टोल-फ्री नंबर जारी कर लोगों से अवैध शराब की जानकारी देने की अपील भी की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!