52 ATM कार्ड, तमंचा और फर्जीवाड़ा! महंगे शौक की खातिर बना लिया ठगी का धंधा, कार्ड से उड़ाए लाखों; 5 शातिर चढ़े हत्थे

01 Sep, 2025 01:58 PM

Agra News: उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के थाना सिकंदरा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ATM से ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो बेहद चालाकी से लोगों को ATM के बाहर झांसा देकर ठगी करते थे।

ऐसे देते थे वारदात को अंजाम
पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह ATM से पैसे निकालने आए लोगों को पहले मदद करने के बहाने बातों में उलझाता था। फिर उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर देता था। इसके बाद उनका असली ATM कार्ड बदलकर नकली कार्ड थमा देते थे। जब पीड़ित को होश आता, तब तक आरोपी उनके खाते से बड़ी रकम निकाल चुके होते थे।

गिरफ्तार आरोपी कौन हैं?
गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं सोहेल, अमन, खालिद, हारून, फराज। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी गाजियाबाद जिले के रहने वाले हैं और लंबे समय से इस काम में सक्रिय थे।

क्या-क्या बरामद हुआ?
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 52 ATM कार्ड, 1 तमंचा (देसी पिस्तौल), कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे अपने महंगे शौक पूरे करने और ऐशो-आराम की जिंदगी जीने के लिए इस तरह की ठगी करते थे।

गाजियाबाद से लाते थे तमंचा
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी गाजियाबाद से अवैध रूप से तमंचा खरीदते थे, ताकि अगर कोई विरोध करे तो उसे डरा-धमका सकें। पुलिस अब इनके अन्य साथियों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।

ठगी की वारदातों में आएगी कमी
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस गैंग की गिरफ्तारी से आगरा और आसपास के इलाकों में ATM से जुड़ी ठगी की घटनाओं में कमी आएगी। इस गिरोह ने अब तक कई लोगों को अपना शिकार बनाया है और उनसे लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं।

