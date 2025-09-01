Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • 'न तीन में न तेरह में' सपा की बिहार यात्रा पर केशव मौर्य का वार, बोले—'अखिलेश सिर्फ रिश्तेदारी निभाने आए थे!'

'न तीन में न तेरह में' सपा की बिहार यात्रा पर केशव मौर्य का वार, बोले—'अखिलेश सिर्फ रिश्तेदारी निभाने आए थे!'

Edited By Anil Kapoor,Updated: 01 Sep, 2025 02:21 PM

neither in three nor in thirteen keshav maurya s attack on sp s bihar tour

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘वोट अधिकार यात्रा' में यादव की हालत 'न तीन में न तेरह में'...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘वोट अधिकार यात्रा' में यादव की हालत 'न तीन में न तेरह में' जैसी ही रही।

'बिहार में सपा का कोई वजूद नहीं': मौर्य का अखिलेश पर तीखा तंज
मौर्य ने एक प्रचलित मुहावरे का प्रयोग करते हुए सोमवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि बिहार में नितांत असफल ‘वोट अधिकार यात्रा' में सपा बहादुर अखिलेश यादव की हालत 'न तीन में न तेरह में' जैसी ही रही।” 'न तीन में न तेरह में' मुहावरे का मतलब जिसका कोई लेना-देना न हो, या जो किसी बात से बिलकुल ही अप्रासंगिक हो। मौर्य ने पोस्ट में कहा कि जिस पार्टी का बिहार की धरती पर न कोई अतीत है, न वर्तमान और न कोई भविष्य। उनका बिहार से संबंध केवल लालू प्रसाद यादव के परिवार से नातेदारी तक सीमित है। बिहार की जनता इनकी खातिरदारी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसकी बानगी आने वाले चुनाव में मिलेगी।

अखिलेश ने 'मगध' से दी ललकार, कहा—जैसे अवध में हराया, वैसे ही अब यहां
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ‘वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए थे और बिहार की जनता का आह्वान किया कि वह ‘मगध' (बिहार) में भी उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हराये, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में लोगों ने उसे ‘अवध' (फैजाबाद-अयोध्या) में हराया था। 

'जुगाड़ आयोग' बना चुनाव आयोग: आरा में गरजे अखिलेश यादव
उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निर्वाचन आयोग को ‘जुगाड़ आयोग' बना दिया है। यादव ने ‘वोटर अधिकार यात्रा' के तहत आरा (भोजपुर) में आयोजित एक सभा में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि हम लोगों ने मिलकर अवध में हराया था, इस बार मगध में भारतीय जनता पार्टी को हराने की जिम्मेदारी आपकी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव सारण से इस यात्रा का हिस्सा बने।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!