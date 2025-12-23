फैमिली रेस्टोरेंट में चल रहा था सेक्स रैकेट; आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए चार जोड़े, देखकर पुलिसकर्मियों की भी झुक गई आंखे

आजमगढ़: यूपी के आजमगढ़ जिले में पुलिस ने एक और देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस को सूचना मिली कि एक फैमिली रेस्टोरेंट में गंदा खेल चल रहा है। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की...

कहा चल रहा था गंदा खेल?

जानकारी के मुताबिक, आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस को आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत मिली। जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की योजना बनाई। शिकायत के मुताबिक, महाराजगंज रोड स्थित राधा फैमिली रेस्टोरेंट में लंबे समय से अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और इस धंधे का पर्दाफाश कर दिया।

4 युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत मिले

मिली जानकारी के अनुसार, आईजीआरएस पोर्टल पर मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर अजय प्रताप सिंह के निर्देशन में सोमवार शाम को पुलिस की टीम ने रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट के कमरों में 4 युवक और 4 युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पूछताछ में पता चला कि रेस्टोरेंट मालिक सर्वेश कुमार मौर्या लंबे समय से अधिक आर्थिक लाभ के लिए अनैतिक देह व्यापार संचालित कर रहा था। पुलिस रेस्टोरेंट के संचालक और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पकड़े गए आरोपी कौन?

पकड़े गए आरोपियों में से रेस्टोरेंट मालिक के अलावा थाना महराजगंज, कप्तानगंज, बिलरियागंज और थाना जैदपुर, अम्बेडकर नगर निवासी चार युवक और थाना महराजगंज, अहरौला और कप्तानगंज क्षेत्र की रहने वाली चार युवतियां है। पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। जिसमें 1980 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन, 4 पैकेट कंडोम और 3 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं।



