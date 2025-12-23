Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • फैमिली रेस्टोरेंट में चल रहा था सेक्स रैकेट; आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए चार जोड़े, देखकर पुलिसकर्मियों की भी झुक गई आंखे

फैमिली रेस्टोरेंट में चल रहा था सेक्स रैकेट; आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए चार जोड़े, देखकर पुलिसकर्मियों की भी झुक गई आंखे

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Dec, 2025 10:56 AM

a s x racket was operating in a family restaurant

आजमगढ़: यूपी के आजमगढ़ जिले में पुलिस ने एक और देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस को सूचना मिली कि एक फैमिली रेस्टोरेंट में गंदा खेल चल रहा है। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की...

आजमगढ़: यूपी के आजमगढ़ जिले में पुलिस ने एक और देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस को सूचना मिली कि एक फैमिली रेस्टोरेंट में गंदा खेल चल रहा है। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और इस खेल का भंडाफोड़ कर दिया। छापेमारी के दौरान जब पुलिस अंदर गई तो अंदर का नाजारा देखकर दंग रह गई। पुलिस ने यहां पर चार जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा और साथ ही आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। 

कहा चल रहा था गंदा खेल? 
जानकारी के मुताबिक, आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस को आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत मिली। जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की योजना बनाई। शिकायत के मुताबिक, महाराजगंज रोड स्थित राधा फैमिली रेस्टोरेंट में लंबे समय से अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और इस धंधे का पर्दाफाश कर दिया। 

4 युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत मिले 
मिली जानकारी के अनुसार, आईजीआरएस पोर्टल पर मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर अजय प्रताप सिंह के निर्देशन में सोमवार शाम को पुलिस की टीम ने रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट के कमरों में 4 युवक और 4 युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पूछताछ में पता चला कि रेस्टोरेंट मालिक सर्वेश कुमार मौर्या लंबे समय से अधिक आर्थिक लाभ के लिए अनैतिक देह व्यापार संचालित कर रहा था। पुलिस रेस्टोरेंट के संचालक और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 

पकड़े गए आरोपी कौन? 
पकड़े गए आरोपियों में से रेस्टोरेंट मालिक के अलावा थाना महराजगंज, कप्तानगंज, बिलरियागंज और थाना जैदपुर, अम्बेडकर नगर निवासी चार युवक और थाना महराजगंज, अहरौला और कप्तानगंज क्षेत्र की रहने वाली चार युवतियां है। पुलिस को मौके से  आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। जिसमें 1980 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन, 4 पैकेट कंडोम और 3 मोटरसाइकिल  बरामद किए गए हैं।  

और ये भी पढ़े


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!