तलाक नहीं दे रही थी पत्नी, पति ने तीन दिन तक किया पीछा, फिर सरेराह दिनदहाड़े दाग दीं गोलियां; CCTV में कैद लाइव मर्डर, 20 मिनट तक तड़पते देखता रहा आरोपी

Edited By Purnima Singh,Updated: 04 Sep, 2025 06:35 PM

a man shot his wife in public during a divorce dispute

यूपी के गोरखपुर जिले के शाहपुर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति ने आपसी विवाद के बाद भीड़ भरे बाजार में सरेआम अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी .....

गोरखपुर : यूपी के गोरखपुर जिले के शाहपुर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति ने आपसी विवाद के बाद भीड़ भरे बाजार में सरेआम अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विश्वकर्मा चौहान नामक व्यक्ति का अपनी पत्नी ममता (35) से तलाक को लेकर विवाद था और बुधवार शाम शाहपुर के एक भीड़ भरे बाजार में उसने तलाक के मामले को लेकर हुई तीखी बहस के बाद अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी वारदात के बाद भागा नहीं। बाद में उसने पुलिस को बताया कि उसे अपने किये पर कोई पछतावा नहीं है। 

एक सीने में तो दूसरी हाथ में लगी गोली 
पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार शाम करीब साढ़े सात बजे ममता काम से लौटते समय शाहपुर इलाके में एक फोटो स्टूडियो में रुकी थी। इसी बीच पीछा कर रहे उसके पति विश्वकर्मा से उसका सामना हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों के बीच बहस हुई और आपसी धक्का-मुक्की के बाद विश्वकर्मा ने पिस्टल निकाली और ममता को दो गोलियां मार दीं। एक गोली उसके सीने में और दूसरी हाथ में लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूछताछ में उसने ममता का कई दिनों तक पीछा करने और हत्या की योजना बनाने की बात कुबूल की। 

सम्पत्ति के विवाद के कारण हुई हत्या -  सीओ 
सूत्रों के अनुसार एक निजी कम्पनी में काम करने वाली ममता अपनी 13 साल की बेटी के साथ पति से अलग रहती थी। उसका पति विश्वकर्मा चौहान जल्दी तलाक के लिए दबाव बना रहा था। ममता ने कथित तौर पर तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले बेटी के भरण-पोषण और खेती की जमीन के हस्तांतरण की मांग की थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी रवि कुमार सिंह ने बताया, ''दंपति के तलाक की कार्यवाही चल रही थी। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हत्या सम्पत्ति के विवाद के कारण हुई।'' 

