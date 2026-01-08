तेजी से फैल रहा ये वायरस! 82 की मौत, 31536 संक्रमित; Virus के कहर से मचा हाहाकार, एक गलती और गई जान .... जानें लक्षण और बचाव

Edited By Purnima Singh,Updated: 08 Jan, 2026 06:48 PM
UP Desk : केरल में हेपेटाइटिस A संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, जिससे राज्य का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। अब तक 31,536 से अधिक लोग इस वायरल बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 82 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो चुकी है। यह गंभीर स्थिति दूषित पानी, कमजोर स्वच्छता व्यवस्था और सुरक्षित पेयजल की कमी पर बड़े सवाल खड़े कर रही है।
लिवर फेल करने वाली संक्रामक बीमारी
हेपेटाइटिस A एक वायरल संक्रमण है, जो सीधे लिवर (यकृत) को प्रभावित करता है। इसमें लिवर में सूजन आ जाती है और गंभीर मामलों में यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि लोग इस संक्रमण के बारे में जागरूक रहें और समय रहते सावधानी बरतें।
क्या है हेपेटाइटिस A?
हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस A वायरस (HAV) के कारण होने वाला संक्रमण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, यह वायरस मुख्य रूप से दूषित पानी या भोजन के जरिए फैलता है, जिसमें संक्रमित व्यक्ति का मल मिला होता है।
अचानक लिवर को फेल कर देता
जहां साफ पानी की उपलब्धता नहीं होती और शौचालय व स्वच्छता की व्यवस्था खराब होती है, वहां यह संक्रमण तेजी से फैलता है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और C से अलग होता है। आमतौर पर यह लंबे समय तक लिवर को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कुछ मामलों में अचानक लिवर फेलियर का कारण बन सकता है।
हेपेटाइटिस A के लक्षण
वायरस के संपर्क में आने के कुछ हफ्तों बाद इसके लक्षण सामने आते हैं, जिनमें शामिल हैं :-
लगातार थकान और कमजोरी
मतली, उल्टी, दस्त और त्वचा में खुजली
पेट में दर्द, खासकर पसलियों के नीचे और ऊपरी हिस्से में
भूख न लगना, हल्का बुखार और गहरे रंग का पेशाब
जोड़ों में दर्द और पीलिया (त्वचा व आंखों का पीला पड़ना)
हेपेटाइटिस A से बचाव कैसे करें?
इस संक्रमण से बचाव के लिए स्वच्छता और सतर्कता बेहद जरूरी है :-
हेपेटाइटिस A की वैक्सीन जरूर लगवाएं
केवल साफ और उबला हुआ पानी ही पिएं
अधपका या कच्चा सीफूड खाने से बचें
बाहर का खाना सोच-समझकर खाएं
हाथों की नियमित सफाई करें
अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं किसी से साझा न करें
सुरक्षित यौन संबंध अपनाएं और नशे से दूर रहें
अगर आप संक्रमित हैं, तो दूसरों के लिए खाना न बनाएं
कोरोना से भी ज्यादा साइलेंट वायरस
केरल में फैल रहा हेपेटाइटिस A संक्रमण एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। थोड़ी-सी लापरवाही इस बीमारी को जानलेवा बना सकती है। यह वायरस कोरोना से भी ज्यादा साइलेंट बताया जा रहा है। सही जानकारी, समय पर वैक्सीनेशन और स्वच्छता अपनाकर इस संक्रमण से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है।