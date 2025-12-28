मनु स्मृति के पन्ने जलाने पर एक्शन, पुलिस ने आरोपियों को भेजा सलाखों के पीछे

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Dec, 2025 12:54 PM
रायबरेली ( शिवकेश सोनी ): जनपद रायबरेली पुलिस के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह व एएसपी संजीव सिन्हा के आदेश पर थाना क्षेत्र में सीओ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने में प्रयासरत है, सड़कों पर दिन रात फ्लैग मार्च कर पुलिस थाना क्षेत्रों में अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए जनता के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज के नवयुवक सुधरने का नाम नहीं ले रहे है, जनपद रायबरेली में लगातार देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी सहित आरोप प्रत्यारोप का मामला कोई नया नहीं है। एक बार फिर कुछ नवयुवक धार्मिक सौहार्द बिगड़ने का प्रयास करते हुए मनुस्मृति के पन्नो को जलाते हुए वीडियो वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के बाद जनपद में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ तो मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज करते दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अपर पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा
अपर पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा ने बयान जारी करते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें तीन युवको द्वारा एक फोटो की प्रति जलाई जा रही है जिस पर मनुस्मृति लिखा हुआ है। दी थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है।
वीडियो वायरल पर एक्शन
ज्ञात हो कि थाना डीह पुलिस टीम द्वारा वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर थाना डीह पर मु0अ0सं0-342/2025 धारा-299 बीएनएस बनाम सुरेंद्र, मनीष, अजीत पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए सुरेन्द्र पासी पुत्र शिवकुमार, मनीष पाल पुत्र राम खेलावन निवासीगण पूरे ग्राम गढ़वा थाना डीह को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया वही एक आरोपी अजीत की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है।
ब्राह्मण और मौर्य समाज पर अभद्र टिप्पणी पर हो चुका है बवाल
बीते दिनों शहर क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के युवक ने मौर्य समाज को सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट कर समाज में जातीय वैमनस्य फैलाने का कार्य किया, जिससे हजारों की संख्या में मौर्य समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया और सलोंन पुलिस ने आरोपी आशीष तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों के बाद बिगड़ा था माहौल
गौरतलब है कि बीते दिनों अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा भगवान श्री राम, राम चरित मानस सहित ब्राह्मणों पर जातिगत टिप्पणी पर शुरू हुई राजनीति और थाना डीह क्षेत्र युवक द्वारा सिविल लाइन पर पीछे से प्रहार करने व उसकी पिटाई कर लहूलुहान करने के बाद जनपद रायबरेली का माहौल गरमाया था। टिप्पणी करने वाले अराजक तत्वों को लगातार पुलिस ने जेल भेज कर माहौल को शांत किया।