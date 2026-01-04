बुलंदशहर रेप–मर्डर का खौफनाक सच! मासूम के पड़ोस में रहते थे आरोपी, रोज देखते थे… पोस्टमार्टम ने खोल दी हैवानियत की पूरी कहानी

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि बच्ची के...

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, इसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई और शव को छत से नीचे फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह मामला और भी गंभीर और जघन्य अपराध की श्रेणी में आ गया है। बच्ची जिस इलाके में रहती थी, वहीं पास में किराए के मकान में रहने वाले दो आरोपियों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी लंबे समय से मासूम पर नजर बनाए हुए थे और मौका मिलते ही अपराध को अंजाम दे डाला।

दो घंटे में पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही बुलंदशहर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने महज दो घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, सूचना के आधार पर सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के कांवरा रोड पर घेराबंदी की गई थी। खुद को घिरा देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया।

पड़ोसी ही निकले हैवान, किराए के मकान में रहते थे आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू निवासी बलरामपुर और वीरू निवासी लखीमपुर खीरी के रूप में हुई है। दोनों आरोपी सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के एक गांव में किराए के मकान में रह रहे थे और मृतक बच्ची के पड़ोसी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने इन्हीं लोगों पर शक जताया था, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों को नामजद करते हुए तुरंत तलाश शुरू की थी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला

एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में तीन विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोच लिया। एसएसपी ने बताया कि इस जघन्य अपराध की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

हथियार बरामद, इलाज के बाद होगी आगे की कार्रवाई

मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किया है। घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।