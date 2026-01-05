रेलवे कर्मचारी की चाकू घोंपकर हत्या; ड्यूटी जाते वक्त बदमाशों ने रोका, 10 बार किया वार...30 मिनट तड़पता रहा और फिर निकली जान

मेरठ: उत्तर प्रदेश में मेरठ के देहात क्षेत्र में मुंडाली-खरखौदा मार्ग पर रविवार देर रात एक रेलवे कर्मचारी की सीने में चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई...

मेरठ: उत्तर प्रदेश में मेरठ के देहात क्षेत्र में मुंडाली-खरखौदा मार्ग पर रविवार देर रात एक रेलवे कर्मचारी की सीने में चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव लू-बक्सर निवासी 28 वर्षीय विवेक चौहान रेलवे में कीमैन के पद पर कार्यरत थे। वह रविवार रात करीब साढ़े दस बजे अपनी बाइक से खरखौदा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के लिए जा रहे थे।

कैसे हुआ मर्डर?

इसी दौरान मुंडाली थाना क्षेत्र के अजराड़ा चौराहे के पास कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर चाकुओं से हमला किया और मौके से फरार हो गए। राहगीरों ने विवेक को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस आपसी रंजिश की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।