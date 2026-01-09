Main Menu

  • दहेज की डिमांड नहीं हुई पूरी तो पत्नी को दिया तलाक, मासूम बेटे के संग घर से निकाला

09 Jan, 2026

उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के थाना तिलहर क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न कर पाने के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया।

 शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के थाना तिलहर क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न कर पाने के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी तिलहर ज्योति यादव ने शुक्रवार को बताया कि थाना तिलहर अंतर्गत कस्बे में रहने वाले जमील अहमद ने अपनी बेटी गुलफसा की शादी चार वर्ष पूर्व डभौरा निवासी अब्दुल कलीम के साथ की थी जिसके बाद से आरोपी लगातार एक लाख रूपये नगद धनराशि और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करता रहा मांग पूरी न होने पर अब्दुल अपनी पत्नी की पिटाई कर उसे अपमानित करता था।

उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी को तीन दिन पूर्व मारपीट करने के बाद डेढ़ साल के बच्चे के साथ घर से निकाल दिया बाद में परिजनों के साथ पत्नी के घर पर पहुंचकर कहा कि 'मैं पूरे होशो हवास में गुलफसा मैं तुम्हें तलाक देता हूं' तीन बार बोल दिया जिसे पत्नी के परिजनों ने मोबाइल में रिकॉडर् भी कर लिया। 

 ज्योति ने बताया की पुलिस ने शुक्रवार को अब्दुल कलीम, साहनी, अजीम, अलकमा, कुलसुम के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 5 तथा 6 (मुस्लिम विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) तथा 3 एवं 4 (दहेज प्रतिबंध अधिनियम) के अलावा मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 

