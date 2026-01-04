Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • गोली से मर्डर, फिर लाश के 3 टुकड़े! बोरी में भरकर हिंडन में फेंका—बागपत फैसल हत्याकांड में लेडी गैंगस्टर रिहाना गिरफ्तार

गोली से मर्डर, फिर लाश के 3 टुकड़े! बोरी में भरकर हिंडन में फेंका—बागपत फैसल हत्याकांड में लेडी गैंगस्टर रिहाना गिरफ्तार

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Jan, 2026 02:08 PM

baghpat faisal murder case female gangster rehana arrested

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में फरवरी 2025 में हुए सनसनीखेज फैसल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस जघन्य हत्याकांड में शामिल महिला गैंगस्टर रिहाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिहाना लंबे समय से फरार चल रही थी और......

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में फरवरी 2025 में हुए सनसनीखेज फैसल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस जघन्य हत्याकांड में शामिल महिला गैंगस्टर रिहाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिहाना लंबे समय से फरार चल रही थी और उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई थी। यह वही मामला है, जिसमें एक युवक फैसल की पहले गोली मारकर हत्या की गई और फिर शव के तीन टुकड़े कर बोरे में भरकर हिंडन नदी में फेंक दिया गया था। इस निर्मम वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया था।

महज 3 हजार रुपए बना हत्या की वजह
पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा हत्याकांड महज 3 हजार रुपये के विवाद से जुड़ा था। 15 फरवरी 2025 को छपरौली थाना क्षेत्र में फैसल की हत्या की गई थी। जांच में पता चला कि परवेज कुरैशी ने फैसल से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिनमें 3 हजार रुपये बाकी थे। फैसल बार-बार अपने पैसे मांग रहा था, जिससे नाराज होकर परवेज ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली।

प्रेमजाल में फंसाकर की गई हत्या
पुलिस के अनुसार, परवेज कुरैशी ने अपने दोस्त फैसल को मारने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया। उसने अपनी महिला मित्र शमा के जरिए फैसल को प्रेमजाल में फंसवाया। फोन कॉल और मीठी बातों के जरिए नजदीकियां बढ़ाई गईं और फिर उसे मिलने के लिए बुलाया गया। मुलाकात के दौरान फैसल को पहले नींद की गोलियां खिलाई गईं, फिर उसे गोली मार दी गई। हत्या के बाद पहचान छुपाने के लिए शव के तीन टुकड़े किए गए और बोरे में भरकर हिंडन नदी में फेंक दिया गया।

हत्या के लिए तय हुई थी सुपारी
जांच में यह भी सामने आया कि इस हत्याकांड के लिए सुपारी की रकम तय की गई थी। पुलिस के मुताबिक, करीब 5 लाख रुपये शमा और अभिषेक को दिए गए थे। इस पूरे हत्याकांड में परवेज कुरैशी, शमा, सावेज, दानिश, अभिषेक, सुनील त्यागी, इनाम और रिहाना शामिल थे। पहले पुलिस ने परवेज समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन रिहाना और इनाम फरार चल रहे थे।

और ये भी पढ़े

रिहाना और इनाम भी पुलिस की गिरफ्त में
अब छपरौली थाना पुलिस ने इस मामले में फरार चल रही रिहाना और इनाम को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि फैसल हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को अब पकड़ लिया गया है। बागपत पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि मामले की पूरी जांच कर ली गई है और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!