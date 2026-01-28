Main Menu

GDS Vacancy 2026: 10वीं पास को बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी, डाक विभाग ने 28 हजार पदों पर निकाली बंपर भर्ती, जानें चयन प्रक्रिया

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Jan, 2026 06:58 PM

gds vacancy 2026 10th grade pass candidates will get jobs without exams

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं पास युवाओं के लिए इंडिया पोस्ट ने बड़ा अवसर पेश किया है। डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के 23 पोस्टल सर्किलों में कुल 28 हजार पदों...

लखनऊ: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं पास युवाओं के लिए इंडिया पोस्ट ने बड़ा अवसर पेश किया है। डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के 23 पोस्टल सर्किलों में कुल 28 हजार पदों को भरा जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू होगी।

महाराष्ट्र सर्किल में 3553 पदों पर होगी भर्ती 
जारी अधिसूचना के अनुसार, सबसे अधिक रिक्तियां महाराष्ट्र सर्किल में निकाली गई हैं, जहां 3553 पदों पर भर्ती होगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3116 और पश्चिम बंगाल में 2982 पद उपलब्ध हैं। अन्य राज्यों में भी हजारों पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।

मेरिट पर होगा चयन 
इंडिया पोस्ट GDS भर्ती की खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन प्रक्रिया पूरी तरह 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट पर निर्भर करेगी। मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के बाद ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM) या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को नहीं देना होगा शुल्क 
आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, 10वीं की मार्कशीट, मोबाइल नंबर और पसंदीदा डिवीजन का चयन करना होगा। महिला उम्मीदवारों और SC/ST वर्ग के लिए आवेदन शुल्क माफ रखा गया है। बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का यह मौका युवाओं के लिए बेहद आकर्षक माना जा रहा है।
 

