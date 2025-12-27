पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची डालकर पुलिस कस्टडी से फरार हुआ एक लाख का इनामी बदमाश, 13 साल बाद गिरफ्तार

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ एक लाख रुपये का इनामी बदमाश 13 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है...

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ एक लाख रुपये का इनामी बदमाश 13 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी और थाना मटौंध पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी संदीप मिश्रा को पकड़ लिया। आरोपी पर आरोप है कि उसने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर राइफल छीनी थी और पुलिस हिरासत से फरार हो गया था।

चित्रकूट का रहने वाला है आरोपी

गिरफ्तार आरोपी संदीप मिश्रा (49 वर्ष), चित्रकूट जिले के ग्राम खोह का निवासी है। वह वर्ष 2012 में हत्या के मामले में मंडल कारागार बांदा में बंद था। 8 अगस्त 2012 को संदीप समेत 13 कैदियों को पुलिस चित्रकूट न्यायालय में पेशी के लिए ले जा रही थी। रास्ते में अतर्रा थाना क्षेत्र के गड़रा नाले के पास कैदी वाहन में बैठे बंदियों ने एक पुलिसकर्मी की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया और उसकी राइफल छीन ली। इसके बाद उसी राइफल से फायरिंग करते हुए संदीप और उसके 12 साथी पुलिस कस्टडी से फरार हो गए थे।

पकड़ने के लिए घोषित किया था एक लाख का इनाम

घटना के बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वर्ष 2015 तक बाकी 12 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेज दिया था। लेकिन मुख्य आरोपी संदीप मिश्रा पुलिस को लंबे समय तक चकमा देता रहा। उसकी गिरफ्तारी पर एडीजी जोन ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। इस मामले में थाना अतर्रा में धारा 222, 223, 224, 225 और 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

वाहन चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी

शुक्रवार को थाना मटौंध पुलिस और एसओजी की टीम भूरागढ़ बाईपास क्षेत्र में संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सोना खदान के पास एक व्यक्ति तमंचा लेकर बैठा है और शराब पी रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत खतरे से बाहर है।