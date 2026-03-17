UP में LPG की कालाबाजारी पर Yogi सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक... Gorakhpur में बीच सड़क पर पूर्व पार्षद की हत्या, पढ़ें यूपी की 5 बड़ी खबरें

UP में LPG की कालाबाजारी पर Yogi सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक... Gorakhpur में बीच सड़क पर पूर्व पार्षद की हत्या, पढ़ें यूपी की 5 बड़ी खबरें
Edited By Purnima Singh,Updated: 17 Mar, 2026 07:55 PM
राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अधिक ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा .....
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