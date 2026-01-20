'कोई मुसलमान हो तो उसका खतना चेक कीजिए...' BJP के पूर्व विधायक ने क्यों कहा ऐसा? पुलिसकर्मियों को ही सौंपी जिम्मेदारी

Edited By Pooja Gill,Updated: 20 Jan, 2026 02:04 PM
सिद्धार्थनगर: यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित एक दंगल के दौरान पूर्व बीजेपी विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह का एक बयान विवाद का कारण बन गया है। दरअसल, दंगल के दौरान किसी बात को लेकर पहलवानों के दो गुट आपस में भिड़ गए। पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच किसी ने आरोप लगाया कि झगड़े की शुरुआत एक मुस्लिम पहलवान ने की है। ये बात सुनकर पूर्व बीजेपी विधायक भड़क गए और कहा कि अगर कोई मुस्लिम है तो उसका खतना चेक किया जाए।
जानिए पूरा मामला
जनकारी के मुताबिक, यह घटना 18 जनवरी की है। डुमरियागंज क्षेत्र में राप्ती नदी के किनारे “राम-राम दंगल” का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत और नेपाल के पहलवान हिस्सा ले रहे थे। दंगल के दौरान किसी बात को लेकर पहलवानों के दो गुट आपस में भिड़ गए। पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान पूर्व बीजेपी विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह माइक लेकर मंच पर पहुंच गए। इसी दौरान शोर होने लगा कि मारपीट की शुरुआत एक मुसलमान पहलवान ने की है।
'कोई मुसलमान है तो खतना चेक कराइये'
ये सुनते ही पूर्व विधायक का पारा चढ़ गया। उन्होंने माइक पर ही कहना शुरू कर दिया 'ओझा जी,कोई मुसलमान हो तो उसका खतना चेक कीजिए...खतना चेक कराइये।' लेकिन इतने के बावजूद भी पूर्व विधायक नहीं रुके और उन्होंने पुलिस को भी काम पर लगा दिया और कहा कि 'थानाध्यक्ष महोदय हैं खतना चेक करने के लिए।' उनका यह बयान वहां मौजूद लोगों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
विवाद के दौरान मंच पर मौजूद रेफरी भी भावुक हो गए और एक नेपाली पहलवान की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या वह मुसलमान है। इसके बाद अखाड़े में यह साबित करने की कोशिश होने लगी कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं, लेकिन इस बार दंगल के मंच से दिया गया उनका बयान काफी चर्चा में है।