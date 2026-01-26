हे भगवान! सुहागरात पर ही मां बनी दुल्हन, घर में गूंजी किलकारियां, पढ़ें प्रेम संबंध की हैरान कर देने वाली कहानी

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिसे सुनकर युवक के पड़ोसी और गांव के लोग हैरान हैं। दरअसल, अजीमनगर थाना क्षेत्र के कुम्हरिया गांव में शादी के कुछ ही घंटों बाद दुल्हन के पेट में दर्द होने लगा। परिजनों ने स्थानीय...

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिसे सुनकर युवक के पड़ोसी और गांव के लोग हैरान हैं। दरअसल, अजीमनगर थाना क्षेत्र के कुम्हरिया गांव में शादी के कुछ ही घंटों बाद दुल्हन के पेट में दर्द होने लगा। परिजनों ने स्थानीय डॉक्टर को बुलाया तो दुल्हन एक बच्ची को जम्म दिया। सुहागरात से पहले ही घर में किलकारियों की गूंज सुनाई देने लगी, जिससे यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई।

दोनो के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग

जानकारी के अनुसार कुम्हरिया गांव निवासी युवक रिजवान का रिश्ता बहादुरगंज गांव की युवती से तय हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध थे। कुछ दिन पहले युवती अजीमनगर थाना क्षेत्र की मुरसैना चौकी पहुंची थी और युवक से विवाह कराने की मांग की थी। पुलिस और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति से समझौता हुआ और शादी तय कर दी गई।

गांव में बंटी मिठाइयां

शनिवार शाम परंपरागत तरीके से शादी संपन्न हुई, जिसके बाद दुल्हन को ससुराल लाया गया। रात करीब 12 बजे दुल्हन को अचानक पेट में तेज दर्द उठा, जिससे परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। परिजन तुरंत एक स्थानीय महिला डॉक्टर को बुला लाए। प्राथमिक उपचार के बाद रविवार तड़के दुल्हन ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म की खबर फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। दूल्हे ने नवजात को गोद में लेकर मिठाइयां बांटी और खुशी जाहिर की। वहीं यह मामला आसपास के गांवों में भी चर्चा का विषय बना रहा।

जानिए घटना पर क्या बोली पुलिस

अजीमनगर थाना प्रभारी कारण सिंह ने बताया कि मामले की जांच चौकी प्रभारी द्वारा की गई थी। जांच में सामने आया कि दोनों के बीच पहले से संबंध थे और युवती गर्भवती थी। फिलहाल दोनों परिवार साथ रह रहे हैं और किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की गई है।