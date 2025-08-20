Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • बिहार में राहुल गांधी की कोई हैसियत नहीं, लालू के चरणों में बैठना मजबूरी- विनय कटियार ने कांग्रेस पर बोला हमला

बिहार में राहुल गांधी की कोई हैसियत नहीं, लालू के चरणों में बैठना मजबूरी- विनय कटियार ने कांग्रेस पर बोला हमला

Edited By Ramkesh,Updated: 20 Aug, 2025 06:33 PM

rahul gandhi has no status in bihar sitting at lalu

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के "वोट चोरी" वाले बयान को लेकर जहां पूरा विपक्ष एक तरह खड़ा दिखाई देता है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर कांग्रेस पर हमला वार है। इसी कड़ी में भाजपा के फायर ब्रांड नेता एंव पूर्व सांसद विनय कटियार ने अयोध्या...

अयोध्या: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के "वोट चोरी" वाले बयान को लेकर जहां पूरा विपक्ष एक तरह खड़ा दिखाई देता है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर कांग्रेस पर हमला वार है। इसी कड़ी में भाजपा के फायर ब्रांड नेता एंव पूर्व सांसद विनय कटियार ने अयोध्या स्थित अपने आवास हिंदू धाम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है।

राहुल गांधी खुद ही “महाचोर
"वोट चोरी" वाले बयान पर कटियार ने कहा कि वह खुद ही “महाचोर” हैं। “राहुल गांधी खुद चोर हैं, जो सबको चोर कह रहे हैं। असल में उन्हें ही चोरी के आरोप में जेल भेज देना चाहिए। वे इस तरह खुलेआम घूम कैसे रहे हैं?”

“बड़े नेता होकर भी नहीं शोभा देता”
विनय कटियार ने आगे कहा कि एक बड़ी पार्टी के नेता होकर राहुल गांधी को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे शब्द किसी भी सूरत में माफ नहीं किए जा सकते। ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए।

“लालू प्रसाद के चरणों में बैठे हैं राहुल”
बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। वे पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव पर निर्भर हैं और उनके “चरणों में बैठे हुए हैं। विनय कटियार ने कहा कि बिहार की राजनीति में सत्ता बदलती रहती है—कभी नीतीश कुमार तो कभी लालू यादव की सरकार। लेकिन फिलहाल हालात यह हैं कि भाजपा गठबंधन के साथ राज्य में मजबूत स्थिति में है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!