नववर्ष के अवसर पर विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जिला प्रशासन ने चरण स्पर्श पर लगाई रोक

मिर्जापुर (बृजलाल मौर्य ): नववर्ष के अवसर पर विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। माता विंध्यवासिनी के दर्शन को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नववर्ष पर माता के चरण स्पर्श पर रोक लगाई गई है, ताकि दर्शन के दौरान भीड़ नियंत्रित रहे और श्रद्धालुओं को बिना किसी अव्यवस्था के दर्शन प्राप्त हो सकें। ठंड को देखते हुए धाम में हीटर और अलाव की व्यवस्था किया गया है।







आप को बता दें कि नववर्ष के आगमन पर विंध्याचल धाम में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार नववर्ष के साथ-साथ आगामी कुंभ मेले को देखते हुए भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में हीटर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गंगा घाटों से लेकर धाम आने-जाने वाले प्रमुख मार्गों पर अलाव जलवाने की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालु ठंड से बच सकें।





पवन कुमार गंगवार, जिलाधिकारी मिर्जापुर



यात्रियों के ठहरने के लिए रैन बसेरों को भी संचालित किया गया है, जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। विंध्याचल धाम परिसर, गंगा घाटों और प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।



जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में माता विंध्यवासिनी के दर्शन कर सकें। नववर्ष और कुंभ मेला अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है।