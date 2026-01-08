Main Menu

  • Meerut News: मां के सामने बेटी का अपहरण, विरोध करने आरोपी ने महिला पर धारदार हथियार से बोला हमला, हालत नाजुक

Edited By Ramkesh,Updated: 08 Jan, 2026 07:27 PM

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बृहस्पतिवार सुबह एक व्यक्ति ने एक महिला के सामने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और विरोध करने पर महिला के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक...

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बृहस्पतिवार सुबह एक व्यक्ति ने एक महिला के सामने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और विरोध करने पर महिला के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक महिला का इलाज अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, जिले के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में महिला अपनी 20 वर्षीय बेटी के साथ सुबह करीब आठ बजे खेत में गन्ने की छिलाई के लिए जा रही थी, तभी गांव के ही एक युवक पारस ने उन्हें रोक लिया और अभद्रता करने लगा। 

विरोध करने पर आरोपी ने महिला पर बोला हमला 
महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए फरसे से उसके सिर पर वार कर दिया। घायल महिला मौके पर ही गिर पड़ी, जिसके बाद आरोपी युवती को जबरन अपने साथ ले गया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी। परिजन घायल महिला को मोदीपुरम के एसडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज 
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पारस गांव में ही एक चिकित्सक के यहां सहायक के तौर पर काम करता है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक और युवती एक-दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों के घरों के बीच करीब एक किलोमीटर की दूरी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताड़ा ने कहा कि युवती की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में पांच टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

