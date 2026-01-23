Main Menu

मिस्ड कॉल से शुरू हुई शादी, फिर तीन तलाक...हलाला के नाम पर मौलाना तो कभी देवर...करते थे रेप, पीड़िता ने पुलिस से मांगा न्याय

Edited By Ramkesh,Updated: 23 Jan, 2026 08:20 PM

marriage started with a missed call then triple talaq in the name of halala

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक महिला की जिंदगी को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मिस्ड कॉल से शुरू हुआ प्रेम विवाह समय के साथ तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं में फंसकर पीड़िता के लिए दर्दनाक संघर्ष बन गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने...

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक महिला की जिंदगी को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मिस्ड कॉल से शुरू हुआ प्रेम विवाह समय के साथ तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं में फंसकर पीड़िता के लिए दर्दनाक संघर्ष बन गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत तीन आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

दोनों परिवारों की सहमति से हुआ था निकाह 
यह मामला सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2015 में दिल्ली में एसी मैकेनिक का काम करने वाले अजहर नवाज के मोबाइल पर अलीगढ़ की एक किशोरी की मिस्ड कॉल आई थी। बातचीत बढ़ने के साथ दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। अक्टूबर 2015 में दोनों परिवारों की सहमति से उनका निकाह करा दिया गया।

महज चार महीने बाद ही पति ने दे दिया था तलाक 
पीड़िता का आरोप है कि निकाह के महज चार महीने बाद जनवरी 2016 में पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। बाद में समझौते के नाम पर नवंबर 2016 में बिजनौर के एक मौलाना के माध्यम से बुलंदशहर के स्याना में हलाला कराया गया। इसके बाद अप्रैल 2017 में दोनों का दोबारा निकाह हुआ।

महिला ने एक बेटी को जन्म दिया
वर्ष 2018 में महिला ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद पति का व्यवहार फिर बिगड़ गया। 24 जनवरी 2021 को उसने दोबारा तीन तलाक दे दिया और इद्दत के दौरान ही दूसरी महिला से निकाह कर लिया। आरोप है कि इसके बाद पहली पत्नी पर फिर से साथ रहने का दबाव बनाया गया।

देवर शाहनवाज से जबरन निकाह कराया
महिला का आरोप है कि इसी दौरान हलाला के नाम पर देवर शाहनवाज से जबरन निकाह कराया गया और ससुराल के परिचित हकीम निशात ने भी हलाला के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पीड़िता मायके में रह रही है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस 
सैदनगली थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि महिला की तहरीर पर पति अजहर नवाज, देवर शाहनवाज और हकीम निशात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
 

