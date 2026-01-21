संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा, पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की शुरू

संभल हिंसा मामले में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद के कथित मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा कस दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि पूरे मामले की साजिश दुबई से रची गई थी। इस गंभीर खुलासे के बाद न्यायालय...

यूपी डेस्क: संभल हिंसा मामले में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद के कथित मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा कस दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि पूरे मामले की साजिश दुबई से रची गई थी। इस गंभीर खुलासे के बाद न्यायालय ने शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया। उसके बाद संभल प्रशासन ने आरोपी के घर पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है।



दुबई में बैठकर संभल में हिंसा भड़काने का आरोप

जांच एजेंसियों का दावा है कि शारिक साठा दुबई में बैठकर संभल में हिंसा भड़काने की साजिश को अंजाम दे रहा था और स्थानीय स्तर पर अपने नेटवर्क के जरिए घटनाओं को अंजाम दिलवा रहा था। संभल पुलिस द्वारा की गई गहन जांच के बाद आरोपी पर कार्रवाई शुरू की गई है।

कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) कुलदीप सिंह ने बताया कि हिंसा के पीछे संगठित साजिश के स्पष्ट सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ASP ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जांच लगातार जारी है।

तीन आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल

24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद से ही पुलिस और एसआईटी शारिक साठा की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन वह लगातार फरार चल रहा है। हिंसा में शामिल होने के आरोप में शारिक साठा गैंग से जुड़े तीन आरोपियों को एसआईटी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

कुछ महीने पहले जारी हुआ था कुर्की का वारंट

बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले कोर्ट ने कुर्की की चेतावनी का वारंट जारी किया था, इसके बावजूद शारिक साठा ने सरेंडर नहीं किया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी ने उसके खिलाफ तीन और मुकदमे भी दर्ज कराए थे। फिलहाल शारिक साठा के घर की कुर्की की पुलिस ने शुरू कर दी है।