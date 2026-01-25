Main Menu

हैंडसम Gym Trainer से बढ़ीं नज़दीकियां, प्रेम जाल में फंसाकर शुरू हुआ धर्मांतरण का धंधा! फिर ..... 'मिर्जापुर कांड' के मास्टरमाइंड इमरान की कहानी चौंका देगी

Edited By Purnima Singh,Updated: 25 Jan, 2026 01:15 PM

imran who ran a conversion gang under the guise of a gym was arrested

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जिम के जरिये महिलाओं के यौन शोषण, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का एक संगठित गिरोह चलाने वाले सरगना को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी .....

मिर्जापुर : उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जिम के जरिये महिलाओं के यौन शोषण, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का एक संगठित गिरोह चलाने वाले सरगना को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान मिर्जापुर के इमरान के रूप में की गयी है, वह अपने परिवार के साथ विदेश भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के अनुसार मिर्जापुर जिले में केजीएम जिम वन नाम से इमरान के कई जिम हैं। 

पुलिस ने बताया कि वह अपने रिश्तेदारों द्वारा संचालित जिमों के माध्यम से यह गिरोह चलाता था। पुलिस के मुताबिक, वह अपने परिवार के साथ दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से दुबई भागने की कोशिश कर रहा था। केंद्र सरकार के आव्रजन विभाग ने उसे पकड़ लिया और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। मिर्जापुर एसएसपी/डीआईजी सोमेन बर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ इमरान इस संगठित गिरोह का मुख्य सरगना था, और हमें सूचना मिली थी कि वह देश से भागने की कोशिश कर रहा था।'' 

